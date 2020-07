"Wybraliśmy Comarch jako dostawcę oprogramowania IoT, przede wszystkim ze względu na doświadczenie organizacji i dużą elastyczność w dostosowywaniu produktu do naszych obecnych i przyszłych potrzeb, co minimalizuje zaangażowanie po naszej stronie. Wykorzystując platformę Sunrise IoT Connect możemy stworzyć dostosowane oferty dla każdego klienta w ciągu kilku minut. Dzięki takiej elastyczności, wysokiej jakości systemowi, proaktywnemu podejściu i kulturze organizacyjnej bardzo podobnej do naszej, Comarch jest idealnym partnerem dla naszego projektu IoT. Jestem pewien, że duże doświadczenie Comarch w projektowaniu produktów IoT - zarówno oprogramowania, jak i urządzeń - oznacza, że firma będzie w stanie wspierać nas w przyszłych przedsięwzięciach wraz z rozwojem naszej działalności IoT" - powiedział dyrektor rozwoju biznesu i innowacji w Sunrise Alexander Lehrmann, cytowany w komunikacie.



Telekom wybrał platformę Comarch IoT Connect do wsparcia rozszerzenia oferty o usługi IoT. Wdrożony system pozwoli operatorowi na kompleksowe przechowywanie, sprzedaż, łączenie, monitorowanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami IoT. Platforma Comarch IoT Connect będzie obsługiwać zamawianie kart SIM, zarządzanie kartami SIM/eSIM, dostarczanie usług, rozliczanie wstępne oraz monitorowanie i obsługę alarmów w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie zostanie również wzbogacone o funkcje platformy Comarch IoT Analytics, takie jak zbieranie, agregowanie i wizualizację danych z urządzeń IoT. Nowy system działa w chmurze Sunrise i jest zintegrowany z obecnymi firmowymi platformami CRM, bilingowymi i hurtownią danych.



"System, który dostarczyliśmy firmie Sunrise, pomoże im zrealizować strategię mocno skoncentrowaną na innowacjach. Zdolność do dostarczania innowacyjnych produktów i usług idealnie dopasowanych do preferencji klientów indywidualnych i biznesowych od zawsze pozwalała firmie Sunrise wyróżniać się na lokalnym rynku telekomunikacji. Rozszerzenie oferty o usługi IoT to kolejny krok w tym kierunku" - powiedział dyrektor działu strategii i rozwoju sprzedaży w Sektorze Telekomunikacji w Comarch Jacek Lonc, cytowany w komunikacie.



Comarch IoT Connect to kompleksowa platforma informatyczna, która pozwala firmom telekomunikacyjnym zarządzać urządzeniami, zasobami, siecią, danymi oraz operacjami w ramach ich działalności IoT.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)