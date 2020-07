"Powierzchnia na jakiej będzie działał Budimex i KZN Rail została wydzierżawiona od Grupy PKP na 30 lat. W ramach umowy na terenie 3,38 ha powstanie hala kolejowa o wymiarach ok. 36m x 141m. Tego typu zaplecze pomieści nawet do 30 pojazdów 4- i 5-członowych. Budynek zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie część warsztatowo - naprawcza, biurowo-socjalna, magazynowa i myjnia taboru. Zgodnie z projektem w hali powstaną niezbędne urządzenia oraz m.in. instalacje wodociągowe, sanitarne, centralnego ogrzewania i klimatyzacja pomieszczeń. W bezpośrednim sąsiedztwie myjni zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych o przepustowości około 5 dm3/s" - czytamy w komunikacie.



W ramach projektu, zmodernizowana zostanie sieć sterowania ruchem kolejowym oraz sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Po stronie KZN Rail będzie przebudowa całego układu torowego, w tym wbudowanie 16 rozjazdów, umożliwiających sprawne poruszanie się pociągów, podano także.



Budowa centrum serwisowego dla przewoźnika kolejowego to pierwsza tego typu inwestycja Budimeksu. Spółka posiada jednak wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów kolejowych. Zrealizowała m.in. modernizację LCS Kutno na odcinku Żychlin - Barłogi o długości 18 km oraz realizuje przebudowę stacji Port Gdynia o wartości 1,8 mld zł brutto. Natomiast spółka KZN Rail realizował bardzo podobne zamówienie dla Kolei Dolnośląskich. Obie spółki mają bogate portfolio wspólnie realizowanych projektów, choćby aktualnie realizowana w Krakowie budowa Trasy Łagiewnickiej czy modernizacja Zajezdni Nowa Huta, gdzie KZN Rail działa jako podwykonawca prac torowych dla Budimeksu, przypomniano w materiale.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



