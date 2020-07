"Zarząd Budimex informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Budimex za 2 kwartał 2020 roku wyniósł 91 mln zł, co stanowi wzrost o 47 mln zł (107%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.



Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika głównie z wysokiej sprzedaży w segmencie deweloperskim, gdzie zawarto 618 umów notarialnych w II kw., a także z konsolidacji 100% wyników Grupy FBSerwis (do 30 czerwca 2019 roku Grupa Budimex konsolidowała wyniki Grupy FBSerwis metodą praw własności w proporcji 49%), wskazano.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)