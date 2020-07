"W II kwartale 2020 r. najwięcej lokali zostało wydanych w Łodzi (210) i Wrocławiu (210), a następnie w Gdańsku (136), Warszawie (133) i Krakowie (78)" - czytamy w komunikacie.



W całym I półroczu 2020r. wydano 1 240 lokali, czyli o blisko 35% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (920 lokali), podała spółka.



Najwięcej wydań było w Warszawie (335) i Łodzi (327), następnie we Wrocławiu (221), w Krakowie (181), Trójmieście (175) oraz w Katowicach (1), podano.



"Od stycznia do marca br. zostało wydanych 470 lokali, a w drugim kwartale przekazaliśmy klientom kolejnych 770 lokali. Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w III i IV kwartale - łączny potencjał przekazań w II półroczu tego roku wynosi ponad 2 tys. lokali. Ostateczny wynik w dużym stopniu zależeć będzie jednak od organów administracyjnych, gdyż czas uzyskiwania decyzji przez sytuację epidemiczną istotnie się wydłużył" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.



Atal od stycznia do czerwca 2020 roku zakontraktował 1 287 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Poznaniu (307), Krakowie (271) i Warszawie (202). W kolejnych miesiącach II kwartału deweloper notował rosnącą liczbę zawieranych umów rezerwacyjnych. W kwietniu było 141, w maju 200, a w czerwcu 281 umów rezerwacyjnych, przypomniano.



Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 7 projektów - Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu, kolejna faza Atal Aleja Pokoju w Krakowie, Atal Bosmańska i Przystań Letnica II w Trójmieście oraz Apartamenty Drewnowska 43 IV i Nowe Miasto Polesie II w Łodzi.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)