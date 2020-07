Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 89%. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji był Trigon Dom Maklerski, poinformowano.



"Zainteresowanie nabyciem akcji Gaming Factory było ogromne, o czym świadczy redukcja w transzy inwestorów indywidualnych na poziomie ponad 89%. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli nas nowi akcjonariusze, dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieźć ich oczekiwań. Przed nami najbardziej intensywny okres w historii Gaming Factory. Jesteśmy gotowi, aby zrealizować ogłoszone cele i konsekwentnie budować wartość spółki" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.



Pierwsza oferta publiczna akcji spółki obejmowała łącznie do 1 375 000 akcji, w tym do 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E oraz do 275 000 istniejących akcji serii B. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie ceny maksymalnej, czyli 15,5 zł za akcję.



"Z emisji akcji pozyskaliśmy ponad 17 mln zł. Ok 70% wpływów przeznaczymy na produkcję gier, pozostałe środki na marketing i działania związane z ich wydawaniem. Część środków pozyskanych od inwestorów planujemy przeznaczyć na dokończenie tytułów, które są w trakcie produkcji, w tym m.in.: 'Human Farm', 'Roman Legionary', 'Big Battle and Defence Simulator' oraz 'Knight Simulator'" - dodał Adamkiewicz.



Wishlisty wszystkich tytułów gier z portfolio Gaming Factory wynoszą obecnie ponad 400 tys. zapisów. Największą listę, ok. 50 tys. osób, posiada Bakery Simulator. Gra powinna ukazać się pod koniec trzeciego kwartału tego roku, pełna wersja tytułu zostanie poprzedzona prologiem, wynika także z komunikatu.



"Mamy w produkcji dużo gier na PC, które będziemy również wydawać na wszystkie konsole. Posiadamy sporo pomysłów na kolejne projekty. Planujemy dalszy rozwój własnego działu wydawnictwa i marketingu" - zapowiedział również Adamkiewicz.



Podstawowym założeniem strategii Gaming Factory jest wydawanie nisko i średnio-budżetowych gier komputerowych (6-15 rocznie), a także stopniowe zwiększanie przychodów z produkcji własnych projektów, przypomniano.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20-stoma produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory.



(ISBnews)