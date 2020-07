"Zarząd Dekpol S.A.przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności grupy kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim w I półroczu 2020 roku:



- liczba sprzedanych lokali: 53 lokali wobec 227 lokali sprzedanych w I półroczu 2019 r. (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych),



- liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy: 437 lokali wobec 209 lokali rozpoznanych w I półroczu 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 136.



Ponadto spółka wskazuje, iż w I półroczu 2020 r. wydane zostały ostateczne decyzje pozwolenia na użytkowanie:



- 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (139 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Nowe Rokitki V,VI" w Rokitkach k. Tczewa, a sprzedaż w tej inwestycji (w rozumieniu zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) na dzień 30 czerwca 2020 r. sięgała 84%,



- zespołu budynków mieszkalnych i usługowych (284 lokale) wchodzących w skład inwestycji "Grano Residence" w Gdańsku, a sprzedaż w tej inwestycji (jw.) na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła ponad 95%,



- 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (157 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Foresta" w Gdańsku, a sprzedaż w tej inwestycji (jw.) na dzień 30 czerwca 2020 r. sięgała 93%.



Spółka zastrzegła, że wpływ na osiągnięte wyniki sprzedaży lokali w I półroczu 2020 roku miała przede wszystkim sytuacja związana z pandemią COVID-19.



"Spółka przystąpiła obecnie do analiz mających na celu aktualizację celów sprzedażowych grupy na 2020 rok, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 10 lutego 2020 r." - podsumowano w materiale.



Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.



(ISBnews)