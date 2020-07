"Dostawa amerykańskiej ropy na Białoruś, w której Unimot odpowiada za fizyczne dostarczenie produktu pokazuje, że polityka dywersyfikacji dostaw ropy naftowej na rynek Europy Środkowo-Wschodniej staje się faktem. Nasza najnowsza dostawa ropy WEB wypłynie dzisiaj z USA z terminalu P66 w Beaumont, który będzie oknem na świat dla eksportu WEB. Wybór tego terminalu związany jest z jego operacyjną sprawnością oraz bardzo rozwiniętą infrastrukturą. Jesteśmy przekonani, że kolejne dostawy nastąpią już wkrótce" - powiedział wiceprezes ds. handlowych Unimotu Robert Brzozowski, cytowany w komunikacie.



Obecnie w akcjonariacie spółki 3 Seas Energy 75% udziałów posiada Unimot, a 25% spółka Getka Energy - amerykański partner firmy.



"White Eagle Blend to specjalnie przygotowana mieszanka ropy naftowej której parametry są bardzo zbliżone do mieszanki rosyjskiej URALS używanej obecnie w polskich i białoruskich rafineriach. Dzięki temu znacznie ułatwiona będzie zamiana gatunku URALS na WEB. Nazwa naszej mieszanki 'Orzeł Biały' nie jest przypadkowa i odnosi się do symboli narodowych Polski" - powiedział prezes firmy Getka odpowiedzialnej za przygotowanie produktu Dariusz Cichocki, cytowany w komunikacie.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



