"Po dokonaniu spłaty, o której mowa powyżej, dostępny łączny limit finansowania spółek z grupy British Automotive Holding S.A. będzie wynosił 116,7 mln zł. Kwota kredytu w rachunku bieżącym nie ulegnie zmianie, tj. będzie utrzymana w wysokości do 20 mln zł, natomiast kwota kredytu obrotowego ulegnie zmianie ze 124 mln zł do 96,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Zobowiązanie do spłaty związane jest z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku w postaci wartości pojazdów.



Jednocześnie, w nawiązaniu do zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring (faktor) oraz BNP Paribas Bank Polska umowy faktoringowej spółka poinformowała, iż dostępność limitu ustalona aneksem z dnia 28 maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. nie zostanie przedłużona. Powyższe nie wiąże się z obowiązkiem spłaty jakiejkolwiek części limitu finansowania przez BAP, podano także.



British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



