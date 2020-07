Kolejnym etapem inwestycji jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - dodał operator.

Projektowany gazociąg ma mieć ok. 28,5 km długości i średnicę 700 mm. Będzie zlokalizowany w województwie mazowieckim, na terenie powiatów: legionowskiego, warszawskiego zachodniego i warszawskiego. Trasa będzie przebiegać przez gminy: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa (dzielnice: Białołęka, Bielany, Bemowo), Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki.

Uzyskanie pozwolenia na budowę gazociągu jest zaplanowane na koniec 2020 r., a prowadzenie prac budowlanych na lata 2021 –2023.

Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne stolicy i okolic oraz zapewni dostawy gazu ziemnego dla nowych odbiorców w tym rejonie. Pierścień Warszawski dotychczas umożliwiał dostawę ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie. Po rozbudowie Gaz-System będzie mógł nim przesłać każdego roku nawet ponad 2 mld m sześc.

"Dzięki temu odbiorcy indywidualni i przemysłowi, w tym producenci prądu i ciepła, będą mogli korzystać z niskoemisyjnego źródła energii. Skutkiem tego przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza w stolicy i gminach ościennych" - podał operator systemu przesyłowego gazu.

Dodał, gazociąg z Rembelszczyzny do Mor wpisuje się w strategię inwestycyjną Gaz-Systemu na terenie aglomeracji warszawskiej.

Przypomniano, że we wrześniu 2019 r. spółka ukończyła budowę 10-kilometrowego gazociągu, który połączył tłocznię gazu Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań. Umożliwia on zasilenie w gaz ziemny nowego bloku gazowo-parowego.

Gaz-System ocenił, że dzięki wykorzystaniu gazu z żerańskiej elektrociepłowni zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do atmosfery, a zwiększy o ponad połowę możliwość produkcji energii elektrycznej.

"Po zakończeniu budowy i przekazaniu gazociągu do eksploatacji Gaz-System będzie corocznie odprowadzał do budżetów gmin podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danego samorządu" - poinformowała spółka. (PAP)

