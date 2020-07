"Jakiejś dywidendy się będzie można spodziewać. Ale jakiej wysokości? Najpierw będziemy musieli podsumować rok i jakie opcje inwestycyjne mamy" - powiedział Żyznowski podczas konferencji prasowej, pytany o dywidendę za 2020 r.



"Jeśli chodzi o program motywacyjny - ja jestem dość dużym zwolennikiem takich programów. Ja go nie wykluczam w przyszłości, ale nie ma [na razie] decyzji na ten temat" - powiedział także prezes.



W czerwcu br. akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję.



Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)