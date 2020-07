Spółka w ostatnich tygodniach przeprowadziła ofertę akcji o wartości ponad 21,3 mln zł. Cena emisyjna oferowanych akcji została ustalona na poziomie 15,5 zł za akcję, czyli na poziomie ceny maksymalnej. W wyniku oferty Gaming Factory pozyskało ponad 17 mln zł na rozwój, a jej akcjonariusze sprzedali część posiadanych akcji o wartości około 4,3 mln zł. Jednocześnie akcjonariusze sprzedający zawarli roczne umowy lock-up na pozostałe posiadane akcje spółki. Do obrotu zostaną wprowadzone wszystkie serie akcji spółki oraz prawa do akcji serii E, które były przedmiotem oferty publicznej, przypomniano.



"Z satysfakcją informujemy, że lada dzień dołączymy do grona spółek publicznych notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konsekwentnie dążymy do wzmacniania naszej pozycji na rynku deweloperów i wydawców gier, zwiększając skalę prowadzonej działalności. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli skokowo przyspieszyć rozwój naszej spółki i wejść na wyższy poziom jakościowy naszych projektów" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.



Około 70% wpływów z emisji Gaming Factory przeznaczy na produkcję gier, pozostałe środki na marketing i działania związane z ich wydawaniem. Koncentracja na produkcji własnych projektów jest jednym z głównych założeń działalności spółki. Studio ma w planach dokończenie tytułów, które są w trakcie produkcji, w tym między innymi: "Human Farm", "Roman Legionary", "Big Battle and Defence Simulator" oraz "Knight Simulator". Gaming Factory szacuje, że bezpośrednie koszty produkcji większości gier finansowanych ze środków z emisji będą zawierały się w przedziale ok. 100-500 tys. zł, nie wyklucza jednocześnie przeznaczenia części środków z emisji na pojedyncze projekty o wyższych kosztach produkcji, w granicach 1 mln zł, wskazano również.



Strategia rozwoju Gaming Factory zakłada również rozszerzanie kanałów dystrybucji gier na kolejne platformy - PlayStation Store, Microsoft Store, GOG, platformę VR. Zdaniem zarządu takie działanie wpłynie na zwiększenie bazy odbiorców, a także przyczyni się do nawiązania współpracy z nowymi zespołami deweloperskim.



"Druga połowa roku będzie dla nas kluczowym momentem. Do sprzedaży trafi około 10 tytułów naszego autorstwa, wśród tych na uwagę zasługują m.in. 'Bakery Simulator', 'Farming Life' czy 'Castle Flipper'. Dołączenie do grona spółek publicznych niewątpliwie uwiarygodni naszą pozycję w oczach rynku i pozwoli w jeszcze lepszym stopniu realizować przyjęte w strategii rozwoju założenia" - dodał Adamkiewicz.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20-stoma produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory.



(ISBnews)