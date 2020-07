"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce JHM Development S.A. zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem 'PLJHMDL00018', z dniem 28 lipca 2020 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW; zlecenia maklerskie na akcje spółki JHM Development S.A. przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 27 lipca 2020 r. (włącznie), tracą ważność" - czytamy w komunikacie.



Spółka podała, że w wykonaniu tej uchwały z obrotu na rynku regulowanym wycofanych zostanie łącznie 69,2 mln akcji serii A1 i A2.



W czerwcu 2020 r. akcjonariusze JHM Development zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.



Wcześniej tj. na początku kwietnia JHM Development złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).



W styczniu br. Mirbud rozpoczął procedurę zmierzającą do wycofania akcji spółki zależnej JHM Development z obrotu na rynku regulowanym.



JHM Development to firma deweloperska z Grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.



(ISBnews)