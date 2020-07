W I kw. 2020 roku Grupa CDRL wykazała stratę [ogółem] na poziomie 22,6 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku strata skonsolidowana strata netto wyniosła 4,9 mln zł. Na tegoroczny wynik wpłynęły ograniczenia w handlu spowodowane pandemią, a także osłabienie kursu białoruskiego rubla w stosunku do USD i EUR, zaznaczono w komunikacie.



"Minione miesiące były trudnym okresem dla branży handlowej - spowodowane pandemią czasowe zamknięcie sklepów stacjonarnych, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, nie pozostanie bez wpływu na wyniki finansowe. Niemniej jednak, pragnę podkreślić, że sytuacja

finansowa spółki jest stabilna" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.



Strata operacyjna wyniosła 5,42 mln zł wobec 3,78 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,66 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 107,99 mln zł rok wcześniej.



Na poziomie jednostkowym, w I kwartale zysk netto wyniósł 8,6 mln zł względem 4,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to wzrost o niemal 80%. Spółka poprawiła również rentowność sprzedaży, która wyniosła 48,1%. W I kwartale 2019 r. wynosiła ona 45%, podkreślono.



"Na początku roku przeprowadziliśmy prace modernizacyjne w naszym kanale e-commerce. Nowy system ERP zwiększył jego możliwości, co zbiegło się w czasie ze wzrostem zainteresowania tą formą sprzedaży. Umacniamy sprzedaż w tym kanale, zwiększyła się również marża - klienci kupują więcej produktów z nowych kolekcji przez Internet" - dodał Dworczak.



Spółka zamierza wykorzystać wzrost rozpoznawalności w Internecie i skupić się na dalszym rozwoju kanału e-commerce poprzez budowanie kolejnych platform i rozwoju omnichannel. Dzięki otwartemu w ubiegłym roku magazynowi, spółka nie widzi potrzeby inwestowania w logistykę. Dzięki systemowi półautomatycznego zbierania towaru, efektywność dostaw jest bardzo wysoka, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 8,7 mln zł wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej.



CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Miała 514,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)