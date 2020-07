Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Intersport Polska miał 35,23 mln zł łącznych przychodów netto (-28,5% r/r) i 2,39 mln zł straty EBITDA (rok wcześniej: +28 tys. zł) w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

"Obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) w wysokości 18 192 tys. zł czyli o 52,8% niższe w porównaniu do analogicznego okresu - przy czym sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 108,7% i stanowiła 20,5% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej" - czytamy także w komunikacie.

Spółka podała też, że osiągnęła stratę brutto w wysokości 3,88 mln zł (była: strata brutto 1,64 mln zł).

"W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz ograniczenia pracy galerii handlowych - w okresie od 1 kwietnia do 3 maja br. sklepy stacjonarne Intersport były zamknięte. Po re-otwarciu sklepów tj. w okresie od 4 do 31 maja br. sprzedaż w ujęciu LFL była niższa o 35,8% r/r., co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych w kwietniu i maju br., które znacząco odbiegały od wyników analogicznego okresu ubiegłego roku. W czerwcu br. sprzedaż LFL była już tylko o 21,6% niższa r/r - co wpłynęło na wypracowanie dodatniej EBITDA za ten miesiąc" - czytamy dalej.

W I kwartale 2020/2021 r. spółka odnotowała rok do roku o 39% mniejsze koszty na każdym poziomie działalności. Przyczyniło się to do ograniczenia strat w czasie pandemii COVID-19, która pogrążyła w kryzysie wiele firm handlowych.

"Ww. okres był dla spółki okresem wielkiej mobilizacji oraz wytężonej pracy ukierunkowanej na adaptację do nowych warunków i funkcjonowania w innej rzeczywistości. Zmodyfikowano w spółce procesy i standardy działań operacyjnych oraz znacznie ograniczono koszty działalności m.in. dzięki wynegocjowanym niższym stawkom czynszów najmu i ograniczeniu kosztów osobowych. Optymalizacja wielu płaszczyzn działalności wypracowana w czasie pandemii będzie miała swoje odzwierciedlenie w poprawie wyników finansowych w nadchodzącym okresie" - podkreślono.

Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 planowana jest 30 września 2020 r.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)