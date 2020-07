"Finansowanie zostało udzielone spółce na okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Środki pozyskane z kredytu mogą zostać przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycyjne z wyłączeniem wydatków w obszarze energetyki węglowej" - czytamy w komunikacie.



Zgodnie z umową, co roku spółka będzie podlegać ocenie zewnętrznej agencji ratingowej pod kątem działalności na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie ładu korporacyjnego (environmental, social oraz governance, ESG). Rating ESG będzie przekazywany bankowi, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku.



"Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Energa niezwykle ważny, stąd po raz kolejny udało się pozyskać finansowanie, które pozwala obniżyć koszty przy odpowiednio wysokim ratingu ESG. Od dawna widzimy zwiększone zainteresowanie partnerów na rynku finansowym rozwiązaniami, które pozwalają potwierdzić zaangażowanie wszystkich stron w obszarze odpowiedzialnego biznesu, więc chętnie korzystamy z takich innowacyjnych instrumentów" - powiedział wiceprezes Energi ds. finansowych Marek Kasicki, cytowany w komunikacie.



Pierwsze finansowanie w formule ESG-linked Energa pozyskała we wrześniu 2019 roku. Umowę ze spółką podpisało wówczas konsorcjum pięciu banków: Santander Bank Polska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.



(ISBnews)