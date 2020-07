Polska Grupa Energetyczna poinformowała we wtorek, że wykonawca nowego bloku na węgiel brunatny w Elektrowni Turów zaproponował opóźnienie o pół roku terminu oddania go do eksploatacji. Nowy proponowany termin to 30 kwietnia 2021 r.

Blok na węgiel brunatny o mocy 496 MW buduje konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas oraz Budimexu. Jak podała PGE, do jej spółki zależnej - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna konsorcjum skierowało propozycję zmiany harmonogramu inwestycji, w tym przesunięcia terminu uruchomienia bloku z 31 października 2020 r. na 30 kwietnia 2021 r. „Propozycja (…) zostanie poddana szczegółowej analizie pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu” - zaznaczyła PGE. Spółka poinformowała, że wynikiem tych analiz ma być ocena poprawności szacunków konsorcjum dotyczących opóźnienia oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia terminów. Zarząd PGE przypomniał, że umowa na budowę nowego bloku w Elektrowni Turów z 15 lipca 2014 r. standardowo przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych - zaznaczyła spółka.(PAP) wkr/ dym/