"Do budynku, w którym powstaną 124 mieszkania, prowadzi wjazd od ul. Szeligowskiej. W nowej ofercie można znaleźć lokale o powierzchni od 30 m2 do prawie 150 m2. Każde z mieszkań umiejscowionych na parterze posiada ogródek oddzielający je od przestrzeni ogólnodostępnej. Budynek będzie liczył od 3 do 6 pięter, tworząc kaskadowy układ. Wewnątrz znajdzie się zielony dziedziniec" - czytamy w komunikacie.



W części podziemnej zaprojektowano jednokondygnacyjny garaż z miejscami parkingowymi i komórkami lokatorskimi. Na powierzchni natomiast planowanych jest kilkanaście miejsc postojowych, w tym 2 ogólnodostępne stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, podano również.



"Bemowo to miejsce cieszące się dużą popularnością wśród osób poszukujących swojej przestrzeni do życia. Zalety tej części Warszawy to położenie z dala od zgiełku miasta, dobre połączenie z centrum, rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa oraz atrakcyjność cenowa. Nowoczesny projekt Dzielnicy Mieszkaniowej Metro Zachód idealnie wpisuje się w ten pozytywny charakter Bemowa. Tworzymy nową, kompleksową tkankę miejską, pełną ulic, placów, kawiarni, miejsc relaksu, a to wszystko wśród nowoczesnej zabudowy " - powiedział dyrektor pionu sprzedaży i marketingu w Dom Development Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



