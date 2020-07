"Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.



Komisja przypomniała, że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, termin publikacji raportów kwartalnych przedłużony został o 60 dni.



"W związku z tym, spółki obowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r. Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podsumowano w materiale.



Akcje Gaming Factory zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 23 lipca br.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory.



