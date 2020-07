"Miło mi poinformować, że od dziś na platformie Steam dostępna jest karta zapowiadająca 'Drill Deal: Borehole Alpha'. To samodzielna gra o okrojonej zawartości względem pełnej wersji tytułu, jednak zachowująca pełne mechaniki użyte w symulatorze platformy wiertniczej, który zadebiutuje na Steamie 30 września" - powiedział prezes Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.



"Szykujemy dla graczy sporo niespodzianek i wyzwań. Do rozgrywki wprowadziliśmy zdarzenia losowe takie jak np. nagły sztorm, protesty ekologów, pojawią się także piraci. Dodatkowo wiele dostępnych elementów gry pozwoli na wprowadzenie kilku scenariuszy rozgrywki, z których każdy stawia przed graczem inne cele do zrealizowania" - dodał prezes.



Studio zaimplementowało zaawansowaną mechanikę gry - budowę i rozbudowę budynków, drzewka technologii i rozwoju, zakupy sprzętu i żywności, zatrudnianie załogi czy zarabianie pieniędzy na sprzedaży i kontraktach. Rolę wydawcy projektu pełni spółka Ultimate Games.



Red Dev Studio kontynuuje także przygotowania do rozpoczęcia produkcji dużego tytułu o roboczej nazwie "Project X".



"Produkcję rozpoczniemy po zakończeniu prac nad grą 'Drill Deal', co według założonych planów, powinno nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy" - dodał Sypko.



Aktualnie zespół pracuje nad wysokobudżetowym projektem "Lovecraft Tales", którego premiera planowana jest na drugi kwartał 2021 r.



Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.



(ISBnews)