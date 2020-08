"Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1 654 000 akcji spółki, tj. 185 400 akcji serii A, 296 500 akcji serii B1, 544 100 akcji serii B2, 146 410 serii C, 481 590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.



Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 26 czerwca 2020 roku uchwały nr 18 i 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, podsumowano.



Zarząd Pure Biologics pod koniec maja br. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.



Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)