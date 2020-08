Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 24,56 mln zł, wobec 28,76 mln zł w I poł. 2019 roku, podano również.



"Spadek skonsolidowanych przychodów o kwotę ok. -4,2 mln zł, tj. 14,6%, spowodowało kilka równolegle występujących czynników. Należało do nich m.in. zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się do 40%. Ponadto wpływ na wysokość przychodów miał również poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z grupy kapitałowej w styczniu br. (pierwsze większe zlecenia kampanii marketingowych zaczęły pojawiać się stosunkowo późno, tj. w drugiej połowie miesiąca stycznia), a także przychody osiągnięte w miesiącach marzec-czerwiec, kiedy to część klientów grupy kapitałowej Digitree Group wprowadziła ograniczenia w swoich działaniach marketingowych w związku z pandemią COVID-19" - czytamy w komunikacie.



"Wstępna skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Digitree Group w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła ok. 2 879 072 zł, wobec 1 644 728 zł w pierwszym półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o kwotę 1,2 mln zł, tj. o 75% rok do roku. Wynik EBITDA osiągnięty w samym II kwartale 2020 r., wynoszący 1 629 267 zł, okazał się najwyższy w porównaniu do 4 poprzedzających go kwartałów (...) - czytamy dalej.



Zysk netto wypracowany w samym II kwartale 2020 roku, tj. 400 372 zł, również stanowi znaczną poprawę względem poprzednich kwartałów. Wówczas grupie udało się wypracować odpowiednio -355 249 zł w II kwartale 2019 r., -214 315 zł w III kwartale 2019 r., 295 387 zł w IV kwartale 2019 r. i -138 138 zł w I kwartale 2020 r., podano także.



"Poprawa wyników finansowych pierwszego półrocza 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., zarówno na poziomie EBITDA jak i zysku netto, była efektem oszczędności kosztowych i kontynuacji zmian wprowadzonych w ramach spółek należących do grupy kapitałowej Digitree Group w zakresie prowadzenia projektów oraz obsługi klienta. W drugim kwartale 2020 r. emitent zauważył nie tylko znaczne zainteresowanie segmentem platform e-commerce, ale także zapotrzebowanie klientów na ich profesjonalną i kompleksową obsługę. Zgodnie z założeniami strategicznymi powinno się to przekładać na wzrost sprzedaży produktów grupy kapitałowej, realizowanej w ramach JU: sp. z o.o. Wpływ na wyniki grupy emitenta w I półroczu 2020 r. miały również procesy restrukturyzacyjne obejmujące spółki VideoTarget sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o. jak również pomoc uzyskana z mechanizmów dofinansowania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Łączna wysokość wsparcia dla grupy emitenta, która miała wpływ na wynik I półrocza roku 2020 wyniosła ok. 319 tys. zł" - podsumowano.



Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki zostaną opublikowane 2 września w raporcie okresowym za I półrocze.



Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



(ISBnews)