"BFF Banking Group w Polsce to przykład partnera zdecydowanego, otwartego na nowe rozwiązania, który od początku wiedział, czego potrzebuje. To najważniejszy warunek powodzenia projektu paperlessowego. Cieszę się, że BFF Banking Group w Polsce dołączył do organizacji, które zaufały doświadczeniu Asseco i doceniły ogromną wartość podpisu elektronicznego" - powiedział dyrektor sprzedaży projektów kluczowych Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.



Platforma pozwoli pracownikom BFF podpisywać elektronicznie wszystkie dokumenty, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. Umożliwiła to usługa SimplySign - funkcjonujący w chmurze kwalifikowany podpis elektroniczny w formie mobilnej aplikacji, wskazano w materiale.



"Wprowadzenie podpisu elektronicznego umożliwiło nam dalsze rozwijanie procesów 'paperless', które są dzisiaj kluczowe dla naszych procesów operacyjnych. Nie jest to tylko element polityki ESG, ale także konieczność dla przedsiębiorstw, które uznają innowacje za klucz do polepszenia jakości pracy dla swoich pracowników, całej firmy, a także klientów. Właśnie dzięki takiemu podejściu udało nam się podtrzymać nasze działania operacyjne podczas epidemii COVID-19" - dodał dyrektor operacje w BFF Banking Group w Polsce Urban Kielichowski.



Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.



(ISBnews)