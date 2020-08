Zysk operacyjny wyniósł 35,65 mln zł wobec 23,06 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 55,21 mln zł wobec 38,66 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 233,36 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 198,16 mln zł rok wcześniej.



Przychody za II kwartał 2020 roku wyrażone w euro wyniosły 52 mln, po wzroście o 5,7 mln (12%) r/r. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom blisko 8 mln euro, po wzroście o 48%, a wartość EBITDA wyniosła 12,3 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 36%.



"Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy ASEE w drugim kwartale 2020 roku to przede wszystkim efekt wzrostu skali działania oraz poprawy rentowności w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności. Sprzedaż wyrażona w euro w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym nieznacznie wzrosła, a w segmencie Rozwiązania dedykowane nieco spadła, natomiast oba segmenty również znacząco poprawiły swoją efektywność. Rosnąca skala działania to po części także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. Od 1 września 2019 Grupa ASEE konsoliduje wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja). Ponadto Grupa ASEE przeprowadziła w trakcie 2019 roku oraz w pierwszym półroczu 2020 roku szereg mniejszych, lokalnych akwizycji, m.in. w Serbii, Czarnogórze, Chorwacji, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie. Nowo nabyte spółki Grupy ASEE wygenerowały w drugim kwartale 2020 roku przychody na poziomie 3,4 mln euro. Wpływ nowych spółek na EBIT w tym okresie wyniósł 217 tys. euro, a na wartość EBITDA 671 tys. euro" - czytamy w raporcie.



W I poł. 2020 r. spółka miała 50,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 464,35 mln zł w porównaniu z 376,97 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 44,65 mln zł wobec 34,54 mln zł zysku rok wcześniej.



Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)