Na poziomie przychodów łączny backlog na III kwartał br. jest wyższy o 24% r/r i wynosi 53,9 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 35,6 mln euro, podano podczas wideokonferencji.



"Jeżeli chodzi o backlog, to jestem optymistą. Nastąpiły pewne przesunięcia np. z III kw. na IV kw., niemniej cały rok przedstawia się bardzo dobrze pod tym względem" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji.



Portfel zamówień w segmencie "banking and dedicated solutions" na 2020 r. na poziomie przychodów jest wyższy o 22% r/r i wynosi 107,3 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 11% r/r i wynosi 62,3 mln euro. Na poziomie przychodów backlog w segmencie "banking and dedicated solutions" na III kw. br. jest wyższy o 49% r/r i wynosi 30,5 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 11% r/r i wynosi 15,9 mln euro.



Portfel zamówień Payten na 2020 r. na poziomie przychodów jest wyższy o 15% r/r i wynosi 93,8 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 18% r/r i wynosi 76 mln euro. Na poziomie przychodów backlog Payten na III kw. br. jest wyższy o 3% r/r i wynosi 23,3 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 10% r/r i wynosi 19,6 mln euro, podano także.



"Jeżeli chodzi o akwizycje, to one się dzieją i nawet będziemy przyspieszać, cały czas jesteśmy aktywni. Niedawno kupiliśmy dwa podmioty w segmencie paymentowej i będziemy dalej konsolidować ten segment, gdyż chcemy w nim być mocnym graczem. W Rumunii chcieliśmy kupić spółkę, ale po analizie odpadła z naszego kręgu zainteresowania. Jesteśmy jednak w kilku rozmowach i stopniowo będę one ogłaszane" - powiedział Jeleński.



Dodał, że w tej chwili spółka prowadzi due diligence spółki w Hiszpanii. "Kończymy także rozmowy na temat zakupu spółki z obszaru sztucznej inteligencji (AI) i learning machine i widzimy tutaj duży potencjał wzmacniający nasze działy. Nie jest to jednak duża spółka" - powiedział Jeleński.



Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



