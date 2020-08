"Ponad 2200 wiodących instytucji bankowych z 22 krajów w Europie przystąpiło do SEPA Instant. Przelewy międzynarodowe w euro pomiędzy kontami zlokalizowanymi w tych instytucjach będą radykalnie szybsze. To co trwało dni, zajmie sekundy. Revolut udostępni przelewy SEPA Instant klientom indywidualnym oraz firmowym (Revolut Business) bezpłatnie - dotyczy to również rynku polskiego" - czytamy w komunikacie.

W wielu europejskich krajach Revolut jest pierwszą lub jedną z pierwszych instytucji finansowych, która oferuje szybkie przelewy SEPA Instant na lokalnym rynku. Warunkiem jest to, że bank odbiorcy także musi uczestniczyć w SEPA Instant, podkreślono.

"W krajach takich jak Irlandia, Polska, Cypr czy Monako, gdzie nie ma zbyt wielu banków, które przystąpiły do systemu SEPA Instant, Revolut oferuje atrakcyjne rozwiązanie do szybkich międzynarodowych przelewów w walucie euro do odbiorców w krajach, gdzie wiele banków wspiera przelewy SEPA Instant" - powiedziała operations manager w Revolut Core Payments Deziree Rapi, cytowana w materiale.

"Klienci oczekują rozwiązań, dzięki którym zaoszczędzą czas i pieniądze. Jako Revolut chcemy być liderem w tym obszarze. Cieszę się, że jako pierwsza duża instytucja finansowa oferujemy w Polsce dostęp do błyskawicznych przelewów międzynarodowych SEPA Instant" - dodał country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj.

Revolut powstał w 2015 roku. Obsługuje w Polsce ponad 1 mln klientów.



(ISBnews)