Z oferty spółka pozyskała 2,99 mln zł, a stopa redukcji zapisów wyniosła 22,19%. Łącznie do obrotu zostanie wprowadzone 10,18% kapitału zakładowego, na które składają się akcje z serii H (emisja pre-IPO) oraz serii G, podano w komunikacie.

"Już wkrótce pokażemy graczom oraz inwestorom pierwsze efekty pracy. Mam świadomość, że do dnia dzisiejszego pracowaliśmy praktycznie za 'zamkniętymi drzwiami', co wynika z przyjętej strategii marketingowej. Liczymy na długoterminowy wzrost fundamentalnej wartości spółki. Nieustannie koncentrujemy nasze siły na tworzonej przez nas grze wideo, to absolutnie najważniejszy obszar dla zarządu spółki" - powiedział prezes Marek Markuszewski, cytowany w komunikacie.

Spółka kontynuuje także działania związane z produkcją na bazie twórczości Stanisława Lema. Potencjał sprzedażowy tytułu FPP w klimacie atompunk, deweloper szacuje na 500-700 tys egzemplarzy, w ciągu roku od wieloplatformowej premiery.

"Gra powstaje na silniku Unreal Engine i przeznaczona jest zarówno na 'duże' konsole, jak i komputery osobiste. W lipcu spółka zakończyła realizację siódmego już kamienia milowego. Premiera gry zaplanowana jest do końca 2021, czyli w roku, w którym przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema" - czytamy także.

Starward Industries to niezależne studio tworzące gry komputerowe Premium Indie. Pomysłodawcą firmy, prezesem oraz szefem pierwszego projektu jest Marek Markuszewski - w przeszłości m.in. senior producer w CD Projekt Red oraz współzałożyciel krakowskiego oddziału tej firmy. W skład zespołu produkcyjnego wchodzą bardzo doświadczeni twórcy, którzy odegrali istotną rolę przy produkcjach takich firm, jak CD Projekt RED, Reality Pump, Bloober Team czy Techland.

(ISBnews)