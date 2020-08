We wprowadzanej właśnie ofercie nowego budynku znajduje się 88 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o metrażach od 36 do 83 m2. Ceny lokali kształtują się od 247 tys. zł do 503 tys. zł, podano.



"Zielony Południk to świetne miejsce do życia dla każdego, w tym przyjazne dla rodzin. Otoczenie budynków i infrastruktura osiedlowa zostały zaprojektowane tak, by zachęcać dzieci i dorosłych do aktywności i do wspólnego spędzania czasu. Miniparki, ławki, pomost, grillowisko, zielniki - to miejsca tworzone z myślą o relaksie i integracji mieszkańców. Dodatkowym atutem osiedla są znajdujące się w odległości kilkuset metrów sklepy, przedszkola, szkoły i przychodnie" - podkreśliła kierownik sprzedaży w Euro Stylu Anna Tuszyńska, cytowana w komunikacie.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)