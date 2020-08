"Działania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne gry na platformie Nintendo Switch będą prowadzone przez emitenta we własnym zakresie i na własny koszt. Wynagrodzenie należne licencjodawcy będzie uzależnione od wartości przychodów, które zostaną osiągnięte przez emitenta z tytułu sprzedaży gry na platformie Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie.



Umowa została zawarta na okres 3 lat z automatycznym przedłużaniem na czas nieoznaczony. Cena gry została ustalona, w zależności od rynku na poziomie: 9,99 euro lub 9,99 USD, podano także.



"Port pierwszej gry okazał się sukcesem sprzedażowym na Nintendo Switch, dlatego jesteśmy przekonani o potencjale drzemiącym w 'Warplanes: WW1 Sky Aces'. Ta zręcznościowa strzelanka z elementami gry ekonomicznej świetnie wpisuje się w dobrze nam znane zainteresowania użytkowników japońskiej konsoli, a w dodatku może przybliżyć graczom tajniki podniebnych potyczek w czasie pierwszej wojny światowej" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.



W najbliższych miesiącach spółka będzie odpowiadać nie tylko za port produkcji Home Net Games. Wśród gier nadchodzących na konsolę Nintendo Switch, za które odpowiada 7Levels, znajdują się m.in. "Football Cup 2020" oraz "Easy Game Builder".



"Kontynuacja współpracy świadczy o zaufaniu, jakie posiadają do siebie obie strony. Nawiązaliśmy pozytywne relacje ze wszystkimi dotychczasowymi partnerami, dzięki czemu ugruntowaliśmy naszą pozycję na rynku. Liczymy, że rosnąca liczba tytułów w naszym portfolio wydawniczym w niedługim czasie przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży" - podsumował wiceprezes.



7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.



(ISBnews)