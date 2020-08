"Prace nad nowymi aplikacjami dla naszych marek trwają i planujemy je zakończyć do końca września, a więc pod koniec III kwartału klienci powinni już z nich korzystać. Chcemy wesprzeć mocniej online, który w ostatnich miesiącach bardzo dynamicznie nam rośnie. Nakłady marketingowe na online wyniosą około 5% obrotu, będziemy inwestować m.in. w pozyskanie ruchu. Dokładnej kwoty inwestycji w ten kanał nie ujawniamy" - powiedział ISBnews Jakociuk.



Dodał, że udział sprzedaży online w całości sprzedaży np. w Bytomiu wyniósł 44%, a w Wólczance 70% w II kw. tego roku. W całym półroczu sprzedaż e-commerce w Grupie VRG wyniosła 38% całości. W Grupie VRG znajdują się także takie marki, jak: Vistula, Deni Cler i W.Kruk.



"W całym roku nasz cel, jeśli chodzi o udział online w całości sprzedaży to około 25%. Wraz z oczekiwanym wzrostem ruchu klientów w galeriach handlowych te dynamiki w kanale offline będą coraz mniejsze w porównaniu z pierwszym półroczem. Jesteśmy jednak na dobrej drodze i ten poziom 25-proc., czyli podwojenie udziału online w całości sprzedaży rok do roku, jest jak najbardziej realny" - dodał Jakociuk.



"Obecnie korzystamy z outsourcingu, jeżeli chodzi o centrum logistyczne w Strykowie, które obsługuje także nasz e-commerce. Póki co, nie widzimy potrzeb inwestycyjnych związanych np. ze zwiększeniem automatyzacji w tym procesie" - powiedział ISBnews oddelegowany z rady nadzorczej do zarządu Ernest Podgórski odpowiedzialny za finanse i logistykę w spółce.



VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.



Marek Knitter



(ISBnews)