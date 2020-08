"Nasza działalność na Litwie w zakresie wykorzystania tamtejszej stacji przeładunku LNG nabiera tempa, a współpraca z Klaipedos Nafta układa się znakomicie. W ciągu niespełna pięciu miesięcy odebraliśmy dwa ładunki LNG, stację opuściło już ponad 100 autocystern załadowanych skroplonym gazem ziemnym, czyli ponad 2000 ton LNG" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.



Zbiornikowiec Coralius dostarczył LNG z Norwegii. Do stacji przeładunkowej w Kłajpedzie zawinął po raz pierwszy, podano również.



"Nasza strategiczna decyzja o nawiązaniu współpracy z PGNiG przynosi wymierne efekty w rozwoju działalności na stacji przeładunkowej LNG. Polski rynek konsumpcji LNG jest już wystarczająco szeroki i obejmuje wykorzystanie LNG w sektorze transportowym, a także dostawy LNG do odbiorców oddalonych od sieci gazu ziemnego. Z drugiej strony, jako właściciele infrastruktury w porcie w Kłajpedzie, otrzymujemy zapytania od różnych firm z sektora morskiego dotyczące możliwości bunkrowania statków napędzanych LNG lub uzupełnienia pojemności ciężarówek napędzanych LNG" - dodał prezes Klaipedos Nafta Darius Šilenskis.



Na podstawie umowy z 2019 roku PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunkowej LNG należącej do Klaipdos Nafta przez okres 5 lat.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)