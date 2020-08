"Razem z zespołem chcę tworzyć średniobudżetowe, ale ambitne gry. Tematyka survivalu bardzo nas ekscytuje i jest bardzo popularna wśród graczy, dlatego podjęliśmy decyzję o koncentracji na tym gatunku. Wybraliśmy niszę, w której wiemy, że będziemy czuć się swobodnie, a jednocześnie jesteśmy przekonani, że to bardzo duży potencjał biznesowy. Chcemy zapewnić ludziom 5-10 godzinny, bardzo emocjonalny i wciągający experience. Dlatego zależy nam na stworzeniu gier, które będą miały fabułę. Chcemy, aby wyróżniała nas immersyjność. Nie myślimy o prostym survivalu tylko w kontekście przetrwania na wyspie i zbudowania szałasu. Nasi gracze mają zagłębić się w historię w takim stopniu, że będą odczuwać prawdziwe emocje i niezapomniane przygody, do których będą chcieli wracać" - powiedział prezes Michał Ojrzyński, cytowany w komunikacie.



The Dust, który będzie wydawcą gier Game Island, zapowiada, że najbardziej popularne tytuły będą miały swoje kontynuacje oraz dodatki. Taka strategia pozwoli zachować balans między kosztami, czasem tworzenia projektu i ryzykiem biznesowym, a możliwymi do uzyskania przychodami i stworzeniem możliwości rozwoju najlepszych projektów w czasie.



"Survival i symulatory są bardzo blisko siebie. Jesteśmy pewni, że pewne mechaniki, które w swoich produkcjach wypracuje The Dust znajdą miejsce w nowych projektach Game Island. Pozwoli to w znaczący sposób przyspieszyć wydanie naszych gier. Perspektywa współpracy pomiędzy spółkami jest dla nas bardzo istotna. Zależy nam na tym, aby doświadczenie twórców i wypracowane przez nich technologie mogły swobodnie być wykorzystywane przez obydwa podmioty" - dodał prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.



Do końca tego roku pojawią się przynajmniej dwie zapowiedzi gier oraz zespół rozpocznie pracę nad realizacją jednej produkcji. Produkcjami zajmować się będzie zespół doświadczonych grafików i deweloperów. Pracę nad grami rozpoczęła już ośmioosobowa ekipa. Do końca pierwszego kwartału 2021 liczba osób zwiększy się do 15-20 osób, w zależności od potrzeb. Game Island będą wspierali również eksperci z The Dust, podsumowano w materiale.



The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021, zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.



(ISBnews)