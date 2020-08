"W nadchodzącym 2021 roku z pewnością wydany zostanie 'Hotel Renovator', który w tym roku trafił na Global Top Wishlist platformy Steam. Obecnie pracujemy nad tą produkcją, ale jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o dokładnej dacie premiery. Zakładamy wydanie darmowej wersji demo 'Hotelu', a także badanie jakości gry ze spółką Try Evidence. Chcemy, aby nasz tytuł przyciągnął, jak największą uwagę graczy i oczywiście odniósł sukces finansowy" - powiedział ISBnews Wolff.



Dodał, że tytuły kolejnych gier symulacyjnych to: "Car Thief Simulator" i "Airport Renovator".



"Nie mają one jeszcze ustalonych dat premier, ale nasze działania skupione są na osiągnięciu współczynników, które pozwolą na podjęcie takiej decyzji" - podkreślił prezes.



Według niego, do produkcji może wejść jeszcze w tym roku również gra, która będzie realizowana przez jej spółkę zależną Game Island.



"W przypadku Game Island potrzebujemy trochę czasu na analizę popytu i preprodukcję. Zakładamy jednak, że jeszcze w tym roku pojawią się pierwsze zapowiedzi gier na Steam oraz że do produkcji wejdzie przynajmniej jeden tytuł. Nad pierwszym trailerem zespół już rozpoczął pracę" - dodał prezes.



"Zakładamy średni budżet gier w przedziale 300 000 zł - 500 000 zł. Nie chcemy przekraczać tych granic, gdyż zarówno strategia Game Island, jak i The Dust, w zakresie symulatorów zakłada budowanie mniejszych tytułów, a następnie produkcję DLC i kontynuacji do tych, które osiągną sukces" - podkreślił Wolff.



Prezes przypomniał, że Game Island obrało strategię, która zakłada tworzenie gier opartych o mechaniki survivalu wzbogacone o zaskakującą fabułę.



Wolff wyjaśnił także, że współpraca z inwestorem, z którym ma umowę na współfinansowanie gier przebiega bez zakłóceń.



"Wszystko idzie zgodnie z planem, w tym roku mamy w planach wydanie kolejnych preprodukcji i analizowanie, który z tytułów ma największe szanse na sukces. Będziemy pracować nad budowaniem wishlist, żeby tytuły jak najszybciej trafiły na Global Top Wishlist i budowały jak największe społeczności zainteresowanych graczy. Współpraca z inwestorem zakłada produkcje kilkunastu gier w ciągu 3 lat, ale w pierwszej kolejności musimy zbadać ich potencjał sprzedażowy, bo nie każdy pomysł musi być dobrze odbierany przez graczy. Takie podejście jest uzasadnione ekonomicznie" - podsumował prezes.



The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie "Cyklu Inkwizytorskiego" na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2021 zamierza wydawać 5 gier rocznie. Uzupełnienie działalności The Dust stanowi oferta szerokiej gamy narzędzi w obszarze advergamingu, tworzenie projektów z wykorzystaniem technologii AR i VR oraz produkcji gier mobilnych na zlecenie.



Marek Knitter



(ISBnews)