"Drugie półrocze pokazuje odbudowę popytu na rynku motoryzacyjnym, ale ciągle poniżej poziomu z 2019 roku. Przyglądamy się tej odbudowie z rezerwą, chociaż bazując na obecnej sytuacji związanej z zamówieniami i zapytaniami wygląda na to, że IV kwartał ma szansę wrócić do poziomu z analogicznego kwartału 2019 roku" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji.



Według niej, już III kwartał br. pokazuje istotne odbicie wolumenowe, ale wciąż poniżej poziomu z 2019 roku. IV kwartał pozwala natomiast zakładać powrót do "normalnych" wolumenów.



W IV kwartale 2019 roku wolumen sprzedaży Grupy Alumetal wyniósł 45 tys. ton.



"Jeszcze w III kwartale realizujemy sporo zamówień sprzed pandemii, odpowiadających za ok. 40% wolumenu" - dodała prezes.



Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)