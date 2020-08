Prace budowlane w Jaworznie prowadzone są przez konsorcjum Tauron Serwis i Tauron Dystrybucja Serwis (obecnie Tauron Nowe Technologie). Obecnie prowadzona jest niwelacja terenu, dostawa i montaż konstrukcji, podano w komunikacie.



"Na działce ma stanąć ponad 12 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5MWp. Ich powierzchnia wyniesie ok. 22 tys. m2, co odpowiada powierzchni 3 boisk do piłki nożnej. Farma będzie składała się z 19 inwerterów oraz 3 stacji transformatorowych SN (średniego napięcia)" - powiedział rzecznik prasowy Taurona Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.



W kwietniu br. Tauron Wytwarzanie podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Kwota ta, po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w umowie, będzie mogła być wykorzystana na wykonanie kolejnego ekologicznego zadania inwestycyjnego.



"W sierpniu rozpoczął się etap faktycznej realizacji projektu. Po pracach projektowych i etapie pozyskiwania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, lokalizacja przyszłej farmy zmienia się w plac budowy. Budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązanie, dzięki któremu obszary przez lata niezagospodarowane, zyskują nowe życie. W tym przypadku dodatkowym atutem jest wykorzystanie terenu na potrzeby proekologicznego projektu" - powiedział wiceprezes Taurona Wytwarzanie Wojciech Przepadło.



Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron. Obejmuje on pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Same farmy także będą oddawane do eksploatacji w różnych terminach. Najwcześniej, bo już w 2021 roku, energia elektryczna ze słońca zostanie dostarczona do sieci z instalacji w Jaworznie. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej - są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych.



Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w Zielony Zwrot Taurona - przyjętą w maju zeszłego roku aktualizację kierunków strategicznych, opierającą się o rozwój czystej energii. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW) oraz farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW), przypomniano.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)