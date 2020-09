"Odpowiedź na VUCA [V - volatility - zmienność; U - uncertainty - niepewność; C - complexity - złożoność; A - ambiguity - niejednoznaczność] i planowanie odważnego rozwoju z wykorzystaniem zmian otoczenia stanowią istotną część naszej strategii rozwoju na lata 2020-2030, którą zamierzamy opublikować w najbliższych tygodniach. Wyznaczone w niej cele określą kierunki dalszego wzrostu grupy" - powiedział Halbryt, cytowany w komunikacie.



W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2019/20 (październik 2019 - czerwiec 2020) Sescom - dostawca nowoczesnych usług facility management wspierających działalność operacyjną sieci handlowych - wypracował 105 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9 mln zł EBITDA. Oznacza to wzrost odpowiednio o 6% r/r i 3% r/r. W analizowanym okresie spółka osiągnęła 4,6 mln zł zysku netto wobec 5,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.



"W raportowanym okresie nasi klienci mierzyli się z restrykcjami handlowymi, będącymi następstwem pandemii COVID-19. Dzięki dywersyfikacji obsługiwanych branż i klientów, przy zachowaniu reżimu kosztowego i szybkiej reakcji na zapotrzebowanie na nowe usługi związane z pandemią, odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz EBITDA. Pokazuje to odporność naszego modelu biznesowego na wymagające i nieprzewidywalne wyzwania otoczenia oraz umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby naszych odbiorców" - skomentował prezes.



W samym III kwartale 2019/20 (kwiecień - czerwiec), dzięki działaniom podjętym w reakcji na restrykcje handlowe w związku z pandemią, tj. redukcji kosztów usług obcych o 4,1 mln zł r/r oraz kosztów zużycia materiałów i energii o 0,8 mln zł r.r, Sescom odnotował wzrost marż, podkreśliła spółka.



Marża EBITDA zwiększyła się o 4,5 pkt proc., do 10,3%, marża EBIT urosła o 2,2 pkt proc. do 6,6%, a marża netto - o 2 pkt proc. do 4,9%.



Na koniec czerwca bieżącego roku Sescom dysponował 15,5 mln zł gotówki w porównaniu z 8,7 mln zł na koniec marca 2020 r. oraz 6,3 mln zł na koniec czerwca 2019 r.



"W pierwszych dziewięciu miesiącach trwającego roku obrotowego sprzedaż zagraniczna wyniosła 28,3 mln zł, co stanowi 27% przychodów grupy ogółem. Wiodącymi rynkami pozostają: Niemcy, Niderlandy, Czechy oraz Węgry" - czytamy dalej w komunikacie.



W okresie I-III kwartał 2019/20 amortyzacja, za sprawą zmian w ujęciu opłat leasingowych w związku z zastosowaniem MSSF 16 oraz rozbudową majątku trwałego grupy, zwiększyła się o 1,7 mln zł r/r, co wpłynęło na wzrost EBITDA. Mniejsza o 0,8 mln zł r/r wartość zysku netto to konsekwencja wstrzymania części prac poza Polską spowodowanego przez obostrzenia handlowe zwłaszcza w III kwartale. Grupa poniosła również większe koszty operacyjne związane z dalszym rozwojem biznesu, w tym m.in. z usługami obcymi oraz wzrostem zatrudnienia w I połowie roku obrotowego, wskazano w materiale.



"Łączny wolumen usług technicznych świadczonych w ramach facility management wyniósł 53 790 zleceń, co oznacza spadek rok do roku o 9,6%. Czynnikiem decydującym o zmniejszeniu wolumenu był III kwartał, czyli okres restrykcji handlowych nałożonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, kiedy liczba zrealizowanych prac wyniosła 14 776, czyli o 34,2% mniej rok do roku. W konsekwencji sprzedaż skonsolidowana w III kwartale spadła rok do roku o 16% do 26,6 mln zł" - czytamy dalej.



Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.



(ISBnews)