"Poziom przychodów odnotowany w ubiegłym kwartale pokazuje, że model biznesowy Skinwallet jest bardzo efektywny, skalowalny, a także rentowny. Ubiegły kwartał zakończyliśmy bowiem z zyskiem na poziomie EBITDA oraz zyskiem netto. Naszym celem jest podtrzymanie kwartalnej dynamiki wzrostu oraz dalsze zwiększanie rentowności" - powiedział Szwaja, cytowany w komunikacie.



W II kw. 2020 r. spółka odnotowała ponad 4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o prawie 50% kw/kw oraz o prawie 275% r/r. Był to również pierwszy kwartał w historii spółki zakończony dodatnią rentownością. Łączna wartość przychodów odnotowana w I półroczu tego roku wyniosła natomiast ponad 6,7 mln zł i jest wyższa niż poziom przychodów odnotowanych w całym ubiegłym roku. Dynamiczny wzrost wyników w tym okresie jest efektem konsekwentnej realizacji planów rozwoju Skinwallet, podano w komunikacie.



Akcje Skinwallet zadebiutowały dziś na parkiecie NewConnect.



"Debiut Skinwallet na NewConnect to efekt kilku lat naszej pracy. Przez ten czas z sukcesem zrealizowaliśmy wiele ze stawianych przed sobą celów: wychodząc naprzeciw potrzebom naszych użytkowników rozwijaliśmy platformę oraz wchodziliśmy na kolejne rynki zagraniczne. W efekcie ufa nam coraz więcej graczy, co bezpośrednio przekłada się na dynamiczny wzrost liczby aktywnych użytkowników i coraz lepsze wyniki finansowe. To wszystko nie byłoby możliwe bez naszego zespołu, któremu chcemy dziś serdecznie podziękować za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w rozwój spółki. Dziękujemy też inwestorom za zaufanie okazane na etapie emisji oraz Tar Heel Capital Pathfinder, w którego strukturach venture buildingowych powstaliśmy i dojrzeliśmy do debiutu. Wejście na NewConnect to dla nas nie tylko ważny krok, ale także potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w naszą wizję" - powiedział prezes Skinwallet.



Skinwallet aktywnie prowadzi prace nad kolejnymi funkcjonalnościami platformy, zmierzając do wzmocnienia pozycji spółki na arenie międzynarodowej.



"Już na ten moment Skinwallet jest jednym z największych serwisów skupujących dobra cyfrowe w grach metodą tzw. mass-deposit (tj. w sposób pozwalający na sprzedaż wielu przedmiotów równocześnie) na rynku oraz największą polską stroną zajmującą się handlem wirtualnymi dobrami" - podsumowano w materiale.



Skinwallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortress 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier. Głównym wyróżnieniem na tle konkurencji jest możliwość natychmiastowej (automatycznej) wyceny i sprzedaży przedmiotów za pieniądze. W drugiej połowie 2020 r. spółka planuje wdrożyć funkcjonalności umożliwiające graczom dokonywanie bezpośrednich transakcji pomiędzy sobą oraz wprowadzić do oferty możliwość świadczenia przez graczy usług wspomagających innych graczy.



(ISBnews)