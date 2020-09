Warszawa, 03.09.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 566,6 mln zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 500,2 mln zł.

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 061,2 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 50,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,

- 56,7 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ,

- 28,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 127,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 15,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 86,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 lipca 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 140,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)