"Unsolved jest aplikacją scalającą część portfolio gier 'HOPA' spółki, oferując je graczom w modelu komercjalizacji zbliżonym do free-to-play, z częściowo płatną zawartością. Aplikacja rozwijana jest od początku 2020 r. W obecnej wersji w wersjach na android i iOS Unsolved udostępnia graczom 14 gier z gatunku 'HOPA', głównie starszych, dobrze rozpoznawalnych tytułów" - czytamy w komunikacie.



Aplikacja, udostępniona na początku roku na wybranych rynkach graczom z urządzeniami Android w wersji z 4 tytułami "HOPA", dziś oferuje dostęp do 14 rozpoznawalnych tytułów spod znaku Artifex Mundi. Pozytywne przyjęcie Unsolved przez graczy oraz atrakcyjne KPI projektu, z LTV na czele, sprawiły, iż spółka zdecydowała się na wydanie gry w wersji na iOS oraz przygotowuje się do startu szerzej zakrojonych kampanii promocyjnych, podano także.



"Unsolved ma potencjał, by stać się filarem biznesu Artifex Mundi na lata. Już dziś Unsolved może pochwalić się najwyższym LTV z wszystkich projektów free-to-play w które byliśmy lub jesteśmy zaangażowani, a średni przychód na gracza ma potencjał dalej rosnąć wraz z rozbudowywaniem aplikacji o nowe funkcjonalności i gry. Daje nam to solidną podstawę dla inwestycji w pozyskiwanie graczy. Zakładając znaczące poszerzenie grona aktywnych użytkowników Unsolved aplikacja może stać się nowych istotnym kanałem komercjalizacji gier 'HOPA', nie tylko nie wpływającym negatywnie na komercjalizację gier w modelu premium, ale potencjalnie, dzięki m.in. wzmocnieniu rozpoznawalności brandu Artifex Mundi i poszczególnych IP spółki, mogącym wspierać rozwój sprzedaży premium" - powiedział prezes Tomasz Grudziński, cytowany w osobnym komunikacie.



Dotychczasowe wyniki komercjalizacji Unsolved potwierdzają biznesowe założenia projektu, w tym osiągnięcie LTV (LifeTime Value) na poziomie uzasadniającym akwizycje graczy. W związku z powyższym zarząd podjął decyzję o kontynuacji rozwoju aplikacji oraz o starcie, w perspektywie najbliższych miesięcy, inwestycji w akwizycje graczy, podkreśliła spółka.



"Sukces Unsolved może zmienić nasze plany wobec biznesu gier 'HOPA'. Obecnie nasz portfel 'HOPA' tworzy ponad 80 tytułów o długiej żywotności, które m.in. dzięki ponadczasowej grafice i atrakcyjnej rozgrywce potrafią po wielu latach od premiery przyciągać coraz to nowych użytkowników. Dziś, ograniczając inwestycje w nowe tytuły 'HOPA', jesteśmy w stanie co najmniej utrzymywać przychody segmentu na stałym, satysfakcjonującym poziomie, generując atrakcyjny zysk. Rozwój Unsolved i konsekwentny wzrost średniego przychodu z gry w dłuższej perspektywie może biznesowo uzasadnić większe inwestycje w poszerzenie oferty 'HOPA' o nowe tytuły" - dodał Grudziński.



Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)