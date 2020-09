"W 2030 roku chcemy mieć instalacje PV o mocy ok. 2,5 tys. megawatów i produkować 25% polskiej energii ze słońca" - powiedział Śliwa w rozmowie z ISBnews.



Dodał, że GK PGE rozpoznała już ok. 1 600 hektarów, z czego pozyskano ok. 1000 ha, na których mogą być zlokalizowane farmy.



PGE Energia Odnawialna, spółka z grupy kapitałowej PGE, poinformowała dziś, że uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną PV Lesko w województwie podkarpackim. Jednomegawatowa inwestycja składa się z blisko 3 tys. paneli o mocy 350 W każdy, zamontowanych na powierzchni 2 ha. Do końca 2020 roku planowanych jest jeszcze uruchomienie 3 instalacji solarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z wyprowadzeniem mocy, tj.: PV Bliskowice w województwie lubelskim oraz PV Lutol 1 i PV Lutol 2 w województwie lubuskim. Średnie nasłonecznienie w tym rejonie Polski pozwala produkować energię przez ponad 1000 godzin rocznie.



Jak wskazał Śliwa, uruchomienie czterech jednomegawatowych instalacji fotowoltaicznych, których roczna produkcja jest na poziomie 4 tys. MWh, pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2 700 gospodarstw domowych.



Prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski powiedział na uroczystości otwarcia elektrowni w Lesku, że na projekty w instalacje fotowoltaiczne spółka chce wydać ok. 6 mld zł do 2030 r.



PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 2 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2323,1 MW, z czego 1,6 MW z instalacji solarnych.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



Wojciech Żurawski



(ISBnews)