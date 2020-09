"To, co tu zobaczyłem, to bardzo realistyczny przykład tego, jak kopalnie pracowały, jak uruchamiano maszyny. To też historia, która unaocznia ogromny wysiłek pracy górników" - powiedział szef rządu, który w ramach czwartkowej wizyty na Śląsku zwiedził zabrzańską kopalnię zabytkową Guido.

Premier zachęcił do odwiedzenia "tej naprawdę wyjątkowej w skali świata kopalni", która została otwarta w 1855 r. a pracowała do lat 60-tych. "To bardzo ciekawe miejsce dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z pracą górników z przeszłości i również z czasów współczesnych" - ocenił.

Zaznaczył, że kopalnia to też "bardzo dobry przykład współpracy samorządu Zabrza z samorządem wojewódzkim, ale także z rządem". "Tutaj wspólnie realizujemy duży program inwestycyjny. Przekazaliśmy ostatnio kolejne 4 mln zł na realizację dużych zmian, które uatrakcyjnią to miejsce" - mówił. Podkreślił, że kopalnia realizuje zarówno cele turystyczne, ale także edukacyjne i przymierza się również do celów naukowych.

Żartował, że jest tu wiele atrakcji nie tylko dla turystów, ale i tych "którzy chcą zakosztować trochę spokoju pod ziemią i rozmów z przyjaciółmi". Mieści się tu bowiem pub, w którym można odpocząć po długich trasach pod ziemią.

"To naprawdę perła turystyczna Górnego Śląska" - stwierdził. (PAP)

