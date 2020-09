"Skutki naruszenia kowenantów, wynikające głównie ze spadku EBITDA i wzrostu długu netto będziemy odczuwać do końca bieżącego roku. Spadek PKB w krajach UE prognozowany na poziomie ponad 8% będzie odbijał się na wynikach całej grupy. Z tego powodu przez jakiś czas będziemy odczuwać skutki załamania z początku pandemii w Europie. Banki procedują decyzje o wyrażeniu zgody na naruszenie i pozytywnie oceniają działania grupy w tym zakresie. Nie widzę ryzyka na linii współpracy spółka - banki. Choć to proces, który musi trwać" - powiedział Lisiecki podczas konferencji prasowej.



"Porozumienie co do tego, jak ma wyglądać struktura długu - już mamy. Banki procedują teraz proces formalny" - dodał dyrektor finansowy Krzysztof Kołodziejczyk i wskazał, że planem spółki jest, by uzyskać porozumienia do końca września.



Kilka dni temu Boryszew informował, że zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego w zakresie dwóch wskaźników odnoszących się do umów kredytowych z jednym z banków. Zapowiedział też, że niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem kowenantu.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)