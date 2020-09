"Z powodzeniem zastosowaliśmy naszą technologię nano-remediacji metodą in-situ w miejscach dotkniętych różnymi i złożonymi zanieczyszczeniami na całym świecie. Potencjał naszej technologii został zwielokrotniony dzięki szeroko zakrojonym testom laboratoryjnym, potwierdzającym, że możemy skutecznie redukować zanieczyszczenie PFAS. Obecnie wdrażamy pierwszy projekt pilotażowy, udowadniając przydatność i skuteczność naszej technologii w zakresie eliminacji PFAS z wód gruntowych" - powiedział dyrektor zarządzający Photon Water Petr Kvapil, cytowany w komunikacie.



Rekultywacja metodą in-situ oznacza prowadzenie prac w środowisku gruntowo-wodnym w miejscu występowania zanieczyszczenia, bez konieczności przemieszczania gruntu.



PFAS to zanieczyszczenia pojawiające się na całym świecie, mające wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, choć jego zakres i skutki są wciąż badane. Do chwili obecnej zidentyfikowano ponad 4 700 związków PFAS, które ze względu na swoje właściwości, takie jak odporność na wodę i ciepło, były wykorzystywane do produkcji naczyń kuchennych, odzieży oraz mebli, a także klejów czy chemikaliów gaśniczych. Substancje PFAS długo utrzymują się w środowisku, przenikając do wód gruntowych i gleby, powodując zanieczyszczenie rzek, jezior oraz źródeł wody pitnej.



"Fakt definiowania związków PFAS w Australii za zdecydowanie szkodliwych i zanieczyszczających środowisko skłonił nas do testów przydatności naszej technologii nano-remediacji do ich eliminacji. Współpracujemy z wieloma partnerami, dążąc do wdrożenia naszego rozwiązania na szeroką skalę w celu zapewnienia skutecznego narzędzia do eliminacji PFAS, bez konieczności przemieszczania, pompowania czy uzdatniania gleby i wód gruntowych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Photon Energy w zakresie zasilania pozasieciowego jesteśmy w stanie wdrożyć tę technologię w dowolnej lokalizacji" - stwierdził dyrektor zarządzający Photon Energy Australia Michael Gartner.



"Usuwanie PFAS z miejsc zanieczyszczonych jest jednym z najpilniejszych tematów z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy przekonani, że nasza technologia nano-remediacji metodą in-situ - po udanym pilotażu - może zostać szybko wdrożona na globalnym rynku. Ten strategiczny dla nas obszar może w niedługim czasie stać się jednym z głównych filarów naszej działalności, jednocześnie adresując problem zagrożenia środowiska dotyczącego społeczności w skali globalnej" - podsumował CEO Photon Energy Georg Hotar.



Zarząd Photon Energy postanowił wyodrębnić wszystkie kwestie związane z ochroną własności intelektualnej w ramach technologii nano-remediacji i skoncentrować je w spółce zależnej Photon Remediation Technology z siedzibą w Holandii. Przyszłe projekty rozwojowe w ramach tej technologii będą realizowane przez spółki zależne Photon Remediation Technology, tj. Photon Remediation Technology Europe z siedzibą w Czechach oraz Photon Remediation Technology Australia z siedzibą w Australii.



Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.



