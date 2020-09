"Bardziej szukamy technologii niż kapitału. Chcemy to połączyć. Są filmy daleko z przodu w rozwoju petrochemii i to może być dla nas szansa. Ale równie dobrze może to być partner mający silny upstream lub energetykę nisko- bądź zeroemisyjną" - powiedział Obajtek w rozmowie z tv.rp.pl w kuluarach Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu.



Podkreślił, że przyszła forma koncernu multienergetycznego ma odpowiadać strukturze firm, z którymi Orlen konkuruje na rynku europejskim.



"Chcemy stworzyć taką strukturę, jaką ma nasza konkurencja" - wskazał.



Pod koniec sierpnia br. Obajtek powiedział w rozmowie z ISBnews, że jest w stanie w ciągu 10 miesięcy znaleźć partnera i podpisać umowę warunkową, gwarantującą spełnienie warunków zaradczych w sprawie przejęcia Lotosu.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)