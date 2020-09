"Wrzesień zaczynamy z kolejnym rewolucyjnym projektem - Paczkomatem InDoor. Zdecydowaliśmy się opracować i zbudować nową wersję popularnego Paczkomatu, ponieważ naszym zdaniem urządzenia tego typu mają olbrzymi potencjał. Już teraz klienci centrów handlowych, pracownicy biurowców czy mieszkańcy nowoczesnych osiedli będą mieli bezpośredni dostęp do wyjątkowej jakości usług InPost bez wychodzenia z budynku. Pierwszy Paczkomat InDoor został zainstalowany w prestiżowej lokalizacji, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na warszawskim Powiślu" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



"Wprowadzając nowe technologie oraz proste, funkcjonalne rozwiązania, właściciel nieruchomości dba o czas i wygodę mieszkańców i użytkowników, jednocześnie zwiększa atrakcyjność swojej nieruchomości. Ponadto Paczkomaty są rozwiązaniem prośrodowiskowym - dostawy do naszych maszyn oznaczają nawet o 75% mniejszą emisję CO2!" - dodał Brzoska.



Paczkomaty InDoor mogą funkcjonować zarówno 24/7 - gdy dostęp do danej lokalizacji na to pozwala - jak i w opcji z ograniczoną dostępnością. W takiej sytuacji nadawcy i odbiorcy informowani są o takiej lokalizacji, a czas na odbiór przesyłki jest wydłużony, podkreślono.



Aby postawić Paczkomat wewnątrz budynku, muszą być spełnione cztery wymagania:



* Dane miejsce musi być w zasięgu sieci GSM;



* Paczkomat potrzebuje źródła ciągłego zasilania;



* Paczkomat zajmuje niedużo miejsca - potrzebuje od 4m2 powierzchni;



* Osoba zgłaszająca chęć współpracy musi być właścicielem gruntu lub mieć prawo do dysponowania nim, wymieniono w materiale.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



(ISBnews)