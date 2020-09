"Kończymy cały proces restrukturyzacji Grupy Energa, a pierwsze oszczędności już będą w tym roku. Te oszczędności wystąpią błyskawicznie, na przykład dzięki centralizacji zakupów gazu, który dotychczas kupowaliśmy osobno w zupełnie innych cenach. Są dziesiątki inicjatyw, które powodują optymalizację tej grupy, już się to dzieje, a w ciągu trzech lat będą to bardzo duże efekty" - powiedział Obajtek dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.



Zapowiedział również połączenia części spółek zależnych Orlenu i Energi.



"Nasze spółki mogą część kompetencji przejąć, my też przekażemy część kompetencji Grupie Energa, szczególnie związanych z obszarem energetycznym" - powiedział.



Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia 2020 r. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)