Genomtec znalazł się wśród ośmiu finalistów konkursu, którym przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 w poddziałaniu 1.1.1 "Szybka Ścieżka", podano.



W ramach projektu system Genomtec ID - mobilny analizator genetyczny - zostanie dostosowany do detekcji wirusa SARS-CoV-2 oraz przejdzie proces industrializacji wraz etapem badań klinicznych prowadzonym na terytorium Polski oraz Europy Zachodniej. Tym samym umożliwi on błyskawiczną diagnostykę genetyczną, która nie będzie musiała być przeprowadzona w laboratorium i obsługiwana przez diagnostów. System będzie wykorzystywał technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem technologię SNAAT, która bazuje na sprawdzonej i uznanej technice izotermalnej amplifikacji (namnażania) materiału genetycznego LAMP. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej jakość testów laboratoryjnych PCR. Genomtec ID zapewni szereg możliwości zastosowania w wielu obszarach diagnostyki medycznej zapewniając dostęp do personalizacji leczenia. Komercjalizacja flagowego urządzenia spółki ma nastąpić w pierwszym półroczu 2022 roku, wskazano również.



"Pandemia ukazała wszystkie słabe strony światowej służy zdrowia. Szczególnie zauważalna jest niewydolność badań diagnostyki molekularnej, które są kluczowe w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Genomtec ID ma być właśnie odpowiedzią na niedrożny system diagnostyki. Nasz system ma zapewnić powszechny oraz szybki dostęp do analizy molekularnej w miejscach jak najbliżej pacjenta takich jak przychodnia, gabinet lekarski, SOR czy pojazdy służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych. Jestem bardzo zadowolony i dumny, że NCBR docenił nasze innowacyjne rozwiązanie" - powiedział założyciel i prezes Genomtec Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.



Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.



(ISBnews)