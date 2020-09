"Jesteśmy przekonani, że obecny poziom rezerw jest adekwatny do obecnej sytuacji. Przejrzeliśmy te kredyty bardzo dokładnie. Ponadto, nasze tezy były weryfikowane przez biegłego rewidenta. Nadal nie mamy żadnej klauzuli uznanej za abuzywną" - powiedział Klimczak podczas telekonferencji.



Z uwagi na wysoką niepewność co do wpływu trwającej pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą, zachowanie klientów oraz tym samym portfeli kredytowych, grupa zdecydowała o zastosowaniu w II kw. korekty dotyczącej oczekiwanych strat kredytowych w łącznej wysokości 90 mln zł, z czego kwota 50,5 mln zł rezerw dotyczy kredytów hipotecznych.



W I poł. br. bank oszacował i rozpoznał rezerwę w oparciu o podejście o charakterze portfelowym na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą w kwocie 169,6 mln zł. Łącznie z rezerwami na spory sądowe związane z tego typu kredytami istniejące na dzień 30 czerwca 2020 roku, utworzone przez bank rezerwy wynoszą 195,7 mln zł.



Bank podał, że obserwuje wysoką dyscyplinę płatniczą klientów powracających do regularnej obsługi zobowiązań po okresie karencji / prolongat (dane na 7 września br.).



"Na koniec czerwca część portfela objętego moratorium kredytowym powróciła z wakacji - 92,65% klientów podjęło już obsługę. To wynik, z którego jesteśmy zadowoleni" - powiedział członek zarządu Mateusz Solak podczas telekonferencji.



Getin Noble Bank podał, że część klientów skorzystała z możliwości przedłużenia wakacji kredytowych. Według stanu na koniec sierpnia br., 6,8% umów, stanowiących 10,3% salda kredytowego było objęte wakacjami (dane prezentowane poprzednio w maju odpowiednio: 8,2% i 13,6%). Saldo kredytów hipotecznych stanowi ponad 60% salda objętego wakacjami.



Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)