"Allegro może się poszczycić wyjątkowym wzrostem, rentownością i przepływami pieniężnymi, które generujemy od dłuższego czasu przy dużej skali działalności. W ostatnich trzech latach, dzięki naszym strategicznym inicjatywom oraz inwestycjom, obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu. W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25% i ponad 30%, zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50%. Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20% w 2019 r. oraz o 28% w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45%" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.



W 2019 r. skorygowana EBITDA Allegro wyniosła 1 338,1 mln zł wobec 1 114,8 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2020 r. Allegro miało 16 006,6 mln GMV wobec 10 361,6 mln zł rok wcześniej. W całym 2019 r. wartość sprzedanych produktów wyniosła 22 801,4 mln zł wobec 18 185,4 mln zł rok wcześniej.



"Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Allegro.pl dysponuje bazą użytkowników obejmującą około 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy mają dostęp do oferty około 117 tys. firm, dzięki czemu zawierane są na platformie średnio 32 mln transakcji miesięcznie (w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.). Ta baza użytkowników wygenerowała sprzedaż (GMV) o wartości 22,8 mld zł (5,7 mld USD) w roku zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r., czyniąc grupę największym detalistą na rynku e-commerce w Polsce. Wygenerowana przez Allegro wartość GMV wzrosła o 25,4% w 2019 r. w porównaniu do tempa wzrostu wynoszącego ok. 16% w pozostałej części segmentu e-commerce w Polsce" - czytamy w komunikacie.



Skorygowana EBITDA oznacza zysk na działalności operacyjnej przed spłatą odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją, z wyłączeniem kosztów transakcji, kosztów monitorowania, kosztów sporządzenia strategii rynkowej, kosztów restrukturyzacji zatrudnienia, kosztów postępowań regulacyjnych, kosztów restrukturyzacji grupy, dotacji na rzecz różnych organizacji pożytku publicznego, premii dla pracowników i wydatków środków na ochronę sanitarną pracowników i szans inwestycyjnych.



Allegro poinformowało dziś, że zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i planuje pierwotną ofertę publiczną obejmującą nowe akcje o wartości ok. 1 mld zł brutto oraz akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.



(ISBnews)