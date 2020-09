Jak przyznał Thomas Kurian w niedawnym wywiadzie dla "Wall Street Journal", Google Cloud w czasie pandemii stanął przed zadaniem nieustannego wypuszczania na rynek nowych usług, produktów i technologii, zapewniając swoim klientom ciągłość i efektywność działania. – Każdego tygodnia pojawiają się nowe czynniki i zdarzenia, musimy się dostosowywać, utrzymywać pozytywne nastawienie ludzi i pozostać skupionymi – powiedział Kurian.

Kurian to od 2018 r. prezes Google Cloud, a wcześniej jeden z architektów sukcesu Oracle. Ten topowy menedżer, którego firma zainwestuje nad Wisłą w budowę centrum obliczeniowego w chmurze, będzie jedną z wiodących gwiazd Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM, gdzie nie zabraknie menedżerów, właścicieli, naukowców czy wizjonerów światowej klasy. Towarzyszyć mu będą na scenie takie tuzy, jak Mark Barnett, prezes Mastercard Europe czy Julia White, Microsoft Corporate Vice President odpowiedzialna za Azure. Takie nasycenie topowymi nazwiskami oznacza, że każdy z liderów, trzymających rękę na pulsie technologii i gospodarki, wniesie świeżość na scenę Impact. Tu publiczne światło ujrzą scenariusze i plany napędzające w 2020 i 2021 r. działania firm, jak i rządów.

- Definiuję innowacje jako ciągłe tworzenie nowej wartości. I tu na scenę wkraczają korporacje, które potrafią generować innowacje także w trudnych czasach, mając na to zasoby. Kierujmy tam nasze oczy – zachęca dr David S. Ricketts z Uniwersytetu Harvarda, pracujący na co dzień z takimi markami, jak: Mastercard, Disney czy General Motors, których przedstawicieli również usłyszymy podczas wydarzenia.

Nagrody, raporty, tematy

O czym będą dyskutować prezesi, ministrowie, właściciele i menedżerowie podczas dwudniowego, premierowego Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM? Rządowa stymulacja gospodarki post-COVID-19, kryzys klimatyczny i odpowiedź nań instytucji UE, priorytety polskiej prezydencji w V4 i niemieckiej w UE, nabierająca tempa rewolucja 4.0, napędzana dzięki 5G i chmurze czy zielona ekonomia to tematy, o których nie sposób nie wspomnieć. Wśród 9 ścieżek tematycznych będą także te poruszające kwestie związane z otwartymi danymi w nauce, globalizacją polskiej biotechnologii czy pędzącej rewolucji w e-commerce.

Reklama

Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM uświetni też seria wydarzeń specjalnych. Wręczona zostanie prestiżowa Nagroda Gospodarcza Money.pl oraz ogłoszony zostanie ranking najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki opracowany wspólnie przez redakcje radia RMF FM oraz portali money.pl i 300Gospodarka.pl. To lista osób, które mają największy wpływ na polską gospodarkę w 2020 r. Sposób doboru nazwisk, które znalazły się na liście, jest efektem wspólnej analizy procesów zachodzących w polskiej gospodarce i długich dyskusji przedstawicieli trzech organizacji.

Cyfrowe nowości, realni liderzy

Tegoroczny Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM to przestrzeń do pierwszego po wybuchu epidemii bezpośredniego spotkania liderów, mających realny wpływ na polską gospodarkę, politykę oraz życie społeczne. Dużo emocji wzbudza wręczenie Nagrody Gospodarczej Money.pl, a do kategorii wydarzeń pierwszoplanowych należy m.in. spotkanie na szczycie ministrów z Grupy Wyszehradzkiej, uzupełnionych o wysokiego rangą przedstawiciela rządu Niemiec. Swoją obecność potwierdzili także Komisarze Europejscy: Kadri Simson i Thierry Breton, Wicepremier Czech - Karel Havlíček oraz czołowi polscy politycy z premierem Mateuszem Morawieckim na czele - wicepremierzy Jadwiga Emilewicz oraz Jacek Sasin, a także ministrowie: Adam Niedzielski, Małgorzata Jarosińska Jedynak, Tadeusz Kościński, Michał Kurtyka i Wojciech Murdzek oraz wiceministrowie i pełnomocnicy rządu.

Z perspektywy uczestników Impact to z jednej strony cyfrowy dostęp do 16 godzin unikalnych, dedykowanych wystąpień treści na platformie Impact Online i stronie głównej Wirtualnej Polski oraz szereg dodatkowych, cyfrowych podcastów, webinarów i materiałów. A te mają swoją moc dotarcia: poprzednia, czerwcowa edycja Impactu w sieci trafiła do ponad 221 tys. widzów. Teraz do tego elementu dołącza silny networking w postaci bezpośrednich spotkań i dyskusji 300 zaproszonych liderów, obecnych w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni, umożliwiającej swobodne i bezpieczne spotkanie na żywo.

Mocne tematy, mocne nazwiska

Wśród kolejnych ze 150 speakerów są takie nazwiska jak: Beata Daszyńska-Muzyczka (BGK), Paweł Borys (PFR), Julia White (Microsoft), Kazimierz Karolczak (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia), Bartosz Ciołkowski (Mastercard), Damian Zapłata (Allegro), Roelant Prins (Adyen), Józef Węgrecki (PKN Orlen), Kinga Piecuch (Microsoft), Przemysław Gdański (BNP Paribas), Adam Marciniak (PKO BP) i Georg Hauer (N26) czy liderzy potentatów farmaceutycznych, takich jak: Roche, Pfizer oraz AstraZeneca. Wśród partnerów wydarzenia pojawią się takie firmy, jak m.in.: PKN Orlen, PKO BP, Mastercard, Google, Allegro, McDonald’s, Microsoft, Blik, Adyen i inni.

Uczestnicy wydarzenia offline jak i online dostaną również dostęp do najnowszych raportów z kluczowych obszarów gospodarki, m.in. pokazujących stan gry na 30-lecie internetu, raportowania ekologicznych aspektów działalności na giełdach, odpowiedzialności społecznej nauki oraz analizę pokazującą, że da się dobrze i szybko budować fintech w Polsce. To na Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM w głowach liderów powstaną scenariusze, definiujące najbliższe kwartały w gospodarce i polityce.

Więcej informacji na https://impactcee.com/impact/2020/pl/start/