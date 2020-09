"W Hiszpanii, ze względu na największy lockdown, wstrzymaliśmy działania dotyczące promowania marki Fagor, oprócz minimalnych wymaganych przez klientów. Działania zostały przesunięte i na 2021 r. planowana jest zapowiadana wcześniej duża kampania" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.



"Mamy jednak dwie dobre wiadomości dla Fagora. Po pierwsze, mimo braku działań marketingowych, znajomość marki w Hiszpanii jest spora. Druga - marka Fagor równie dobrze rozpoznawana jest we Francji. Te dwa rynki pozwolą zrealizować cele zakładane na ten rok dla całej marki Fagor" - dodał członek zarządu Amiki.



Na początku 2020 roku Amica informowała, że spodziewa się pierwszych sprzedaży asortymentu pod marką Fagor w Hiszpanii na przełomie I i II kw. bieżącego roku. Na większe przychody z marki Fagor, rzędu "pojedynczych procentów" udziału w ogóle sprzedaży grupy, liczy od 2022 r.



Spółka zapowiadała, że pod marką Fagor będzie dostępny w Hiszpanii pełny asortyment grupy i że w Amica chce sprzedawać pod tą marką na innych rynkach, gdzie jest dobrze rozpoznawalna, np. we Francji czy Północnej Afryce.



We wrześniu 2019 r. Amica zawarła umowę licencyjną, nadającą jej prawo do używania znaku towarowego "Fagor" przez okres 15 lat z automatyczną prolongatą na okres kolejnych 15 lat. Opłata licencyjna będzie uzależniona od przychodów ze sprzedaży dużego sprzętu AGD i wyniesie co najmniej 1 mln euro w pierwszym roku, a następnie będzie wzrastać.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)